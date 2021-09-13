Представитель Белого дома Псаки: Операцию по эвакуации афганцев в США пришлось приостановить из-за обнаружения больных корью

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13 сентября 2021, 22:58 Источник: РЕН ТВ

Джен Псаки, фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Global Look Press

Представители Белого дома назвали причину приостановки операции по эвакуации афганцев в Соединенные Штаты. Речь идет о выявлении людей с инфекцией.

Отмечается, что среди жителей Афганистана выявили больных корью. Соответствующую информацию озвучила Джен Псаки, занимающая должность пресс-секретаря американского президента.

Она подчеркнула, что об этом власти США попросили федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний. Псаки отметила, что больных корью обнаружили среди тех афганцев, которые ранее прибыли на американскую землю.

Ранее сообщалось, что власти Китая приняли решение помочь Афганистану деньгами, медикаментами и продовольствием. Страна получит от Поднебесной порядка 31 миллиона долларов и 3 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

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