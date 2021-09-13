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Афганистан получит от Китая 31 млн долларов помощи, продовольствие и 3 млн доз вакцин от COVID-19

, 22:33 Источник: ТАСС

Афганистан получит от Китая 31 млн долларов помощи, продовольствие и 3 млн доз вакцин от COVID-19
pixabay.com

Власти Поднебесной приняли решение помочь Афганистану деньгами, медикаментами и продовольствием. Такое заявление сделал Чэнь Сюй, постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Речь идет о предоставлении этой стране порядка 31 миллиона долларов и 3 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. По словам Сюя, помощь должны оказать Афганистану как можно быстрее.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство КНР скоро предоставит стране дополнительную помощь. “Что касается потребностей народа Афганистана, то Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства”, - добавил Сюй.

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