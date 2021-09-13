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Лавров надеется, что Европа откажется от политизации темы российских вакцин против COVID-19

, 14:57 Источник: РИА "Новости"

Лавров надеется, что Европа откажется от политизации темы российских вакцин против COVID-19
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник выразил надежду на то, что европейские страны откажутся от политизации темы российских вакцин против коронавируса нового типа.

По словам Сергея Лаврова, в вопросе вакцин присутствует некоторая предвзятость, однако Роспотребнадзор, министерство здравоохранения РФ, а также российские ученые поддерживают контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

По словам дипломата, Москва выступает за то, чтобы эти связи были максимально профессиональными и свободными от какой-либо политизации.

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