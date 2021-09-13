Лавров заявил, что «Спутник V» дал Сан-Марино возможность стать одним из лидеров в вакцинации

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13 сентября 2021, 13:29 Источник: ТАСС

Сан-Марино, pixabay.com

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 13 сентября, выразил радость в связи с тем, что вакцина против коронавируса "Спутник V" позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения.

Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, подчеркнул, что европейская страна также смогла стать лидером в решении проблем безопасности в период пандемии.

Глава МИД заметил, что у РФ и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений и сферах экономики, торговли, инвестиционного сотрудничества, а также в гуманитарной области.

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