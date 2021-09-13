В Минздраве не рекомендуют кормящим матерям прививаться от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации в понедельник, 13 сентября, заявили, что грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации против коронавируса нового типа.
В ведомстве отметили, что в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препаратов против COVID-19 ("Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник Лайт"), противопоказанием к их использованию являются, в частности, беременность и период грудного вскармливания.
В Минздраве заметили, что в инструкцию вакцины "Спутник V" были внесены изменения, согласно которым беременность исключается из списка противопоказаний в случаях, когда польза от прививки превышает возможный риск. Период грудного вскармливания, однако, по-прежнему является противопоказанием к вакцинации данным препаратом.
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