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В Минздраве не рекомендуют кормящим матерям прививаться от коронавируса

, 11:28 Источник: РИА "Новости"

В Минздраве не рекомендуют кормящим матерям прививаться от коронавируса
прививка, pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации в понедельник, 13 сентября, заявили, что грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации против коронавируса нового типа.

В ведомстве отметили, что в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препаратов против COVID-19 ("Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник Лайт"), противопоказанием к их использованию являются, в частности, беременность и период грудного вскармливания.

В Минздраве заметили, что в инструкцию вакцины "Спутник V" были внесены изменения, согласно которым беременность исключается из списка противопоказаний в случаях, когда польза от прививки превышает возможный риск. Период грудного вскармливания, однако, по-прежнему является противопоказанием к вакцинации данным препаратом.

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