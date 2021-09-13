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13 сентября 2021, 14:00 Источник: CNN

аэропорт Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

На первом после вывода войск США коммерческом рейсе пакистанских авиалиний в Кабул прибыли иностранные журналисты. Соответствующую информацию предоставили журналистам сотрудники авиакомпании (PIA).

К настоящему моменту не уточняется, журналисты из каких стран прибыли в столицу Афганистана.

Согласно последним данным представителя PIA, на возвратном рейсе из Кабула в Исламабад находились сотрудники Всемирного банка. Агентство Франс Пресс в свою очередь сообщило, что на борту воздушного судна было не более десяти человек.

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