Представитель талибов сообщил, что Россия и Турция в ближайшие дни доставят гуманитарную помощь в Кабул

Назначенный талибами глава администрации аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдани заявил, что власти России и Турции в ближайшие дни осуществят рейсы с гуманитарной помощью в авиагавань столицы Афганистана.
Представитель радикального движения "Талибан", запрещенного в России, отметил, что в последнее время в аэропорту Кабула приземлялись самолеты из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Узбекистана, Казахстана и Пакистана.
Талибы подчеркнули, что теперь Россия и Турция намерены направить в Афганистан свои самолеты с гуманитарной помощью для народа страны.
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