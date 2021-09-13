Представитель талибов сообщил, что Россия и Турция в ближайшие дни доставят гуманитарную помощь в Кабул

Аргументы Недели → В мире 13+

13 сентября 2021, 10:58 Источник: ТАСС

аэропорт Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

Назначенный талибами глава администрации аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдани заявил, что власти России и Турции в ближайшие дни осуществят рейсы с гуманитарной помощью в авиагавань столицы Афганистана.

Представитель радикального движения "Талибан", запрещенного в России, отметил, что в последнее время в аэропорту Кабула приземлялись самолеты из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Узбекистана, Казахстана и Пакистана.

Талибы подчеркнули, что теперь Россия и Турция намерены направить в Афганистан свои самолеты с гуманитарной помощью для народа страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости