Источник: талибы понесли потери в ходе столкновения с ополченцами в афганской провинции Баглан
12 сентября 2021, 19:29
СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в воскресенье, 12 сентября, в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления.
«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" (запрещено в РФ) были вынуждены отступать из данного района», - поделился близкий к ополченцам источник ТАСС.
При этом житель района Муджахид Андараби рассказал, что в ходе столкновения 11 талибов были ликвидированы, несколько получили ранения. По его словам, члены движения попали в засаду сил сопротивления, что привело к бою.
Источник в комиссии по культуре в новом правительстве Афганистана заявил РИА Новости, что в Панджшере и Баглане боевых действий не было.
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