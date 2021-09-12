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Источник: талибы понесли потери в ходе столкновения с ополченцами в афганской провинции Баглан

, 19:29

Источник: талибы понесли потери в ходе столкновения с ополченцами в афганской провинции Баглан
талибы, фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в воскресенье, 12 сентября, в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления.

«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" (запрещено в РФ) были вынуждены отступать из данного района», - поделился близкий к ополченцам источник ТАСС.

При этом житель района Муджахид Андараби рассказал, что в ходе столкновения 11 талибов были ликвидированы, несколько получили ранения. По его словам, члены движения попали в засаду сил сопротивления, что привело к бою.

Источник в комиссии по культуре в новом правительстве Афганистана заявил РИА Новости, что в Панджшере и Баглане боевых действий не было.

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