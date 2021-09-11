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Телеканал Tolo News сообщил, что Фронт сопротивления продолжает бороться с талибами в афганском Панджшере

, 15:43 Источник: РИА Новости

Телеканал Tolo News сообщил, что Фронт сопротивления продолжает бороться с талибами в афганском Панджшере
Sanaullah Seaim/Global Look Press

Силы сопротивления и далее будут противостоять “Талибану” (запрещенная в России террористическая организация) насмерть в провинции Афганистана Панджшер. По данным телеканала Tolo News, соответствующее заявление поступило от одного из командующих повстанцами Салеха Ригистани.

По словам представителя боевиков этого радикального движения Забиуллы Муджахида, талибы полностью контролируют указанную провинцию. При этом Фронт местного сопротивления заявляет, что ополченцы сражаются достойно.

Ригистани подчеркнул, что пребывание боевиков “Талибана” в афганской провинции не говорит о том, что военные действия прекратились. На сегодняшний день в Панджшере силы сопротивления находятся в горной местности, чтобы бороться с талибами. Об этом заявлял Абдул Педрам, являющийся лидером “Партии национального конгресса Афганистана”.

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