Экс-глава Службы внешней разведки Украины Маломуж: если Киев начнет наступление в Донбассе, «это будет провокация большой войны»
13 сентября 2021, 14:00
Если Киев начнет наступление в Донбассе, «это будет провокация большой войны». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.
В случае проведения наступательной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР киевские власти будут «обвинены» не только Россией, но и Западом, предрек Маломуж. По его словам, «в Брюсселе, Берлине, в Лондоне» выступают против военного решения проблемы Донбасса.
Если украинская сторона начнет реализацию силового сценария, «это будет провокация большой войны», добавил собеседник журналистов.
Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт Sina написал, что в случае реального вооруженного конфликта с Москвой Украина потерпит поражение, а американцы вряд ли захотят возместить Киеву «медицинские расходы».
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