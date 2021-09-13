Экс-глава Службы внешней разведки Украины Маломуж: если Киев начнет наступление в Донбассе, «это будет провокация большой войны»

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13 сентября 2021, 14:00

Украинские танки, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Если Киев начнет наступление в Донбассе, «это будет провокация большой войны». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.

В случае проведения наступательной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР киевские власти будут «обвинены» не только Россией, но и Западом, предрек Маломуж. По его словам, «в Брюсселе, Берлине, в Лондоне» выступают против военного решения проблемы Донбасса.

Если украинская сторона начнет реализацию силового сценария, «это будет провокация большой войны», добавил собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт Sina написал, что в случае реального вооруженного конфликта с Москвой Украина потерпит поражение, а американцы вряд ли захотят возместить Киеву «медицинские расходы».

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