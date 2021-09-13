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В Аргентине высоко оценили эффективность «Спутника Лайт» среди пожилых людей

, 13:06 Источник: Twitter

В Аргентине высоко оценили эффективность «Спутника Лайт» среди пожилых людей
шприц, pixabay.com

В рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, который издает The Lancet, опубликовали исследование об эффективности российской вакцины "Спутник Лайт" среди пожилых людей в Аргентине.

О публикации объявил в понедельник, 13 сентября, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно данным исследования, которое проводилось в провинции Буэнос-Айрес, российский препарат "Спутник Лайт" показал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса нового типа среди людей в возрасте 60-79 лет, которые включены в группу повышенного риска.

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