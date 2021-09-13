В полиции провинции Мугла заявили, что россиян не было в попавшем в ДТП автобусе

Аргументы Недели → В мире 13+

13 сентября 2021, 12:30 Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

В дорожной полиции провинции Мугла сообщили, что граждан России в туристическом автобусе, который попал в дорожно-транспортное происшествие на юго-западе Турции, согласно предварительным данным, не было.

Ранее сегодня стало известно, что в результате аварии с туристическим автобусом в провинции Мугла погиб один человек – водитель транспортного средства, а пострадали, по разным сообщениям, от 30 до 49 пассажиров.

В полиции отметили, что к настоящему моменту точных данных по пострадавшим не поступало, однако есть информация, что все травмированные пассажиры – граждане Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости