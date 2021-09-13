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В полиции провинции Мугла заявили, что россиян не было в попавшем в ДТП автобусе

, 12:30 Источник: РИА "Новости"

В полиции провинции Мугла заявили, что россиян не было в попавшем в ДТП автобусе
салон автобуса, pixabay.com

В дорожной полиции провинции Мугла сообщили, что граждан России в туристическом автобусе, который попал в дорожно-транспортное происшествие на юго-западе Турции, согласно предварительным данным, не было.

Ранее сегодня стало известно, что в результате аварии с туристическим автобусом в провинции Мугла погиб один человек – водитель транспортного средства, а пострадали, по разным сообщениям, от 30 до 49 пассажиров. 

В полиции отметили, что к настоящему моменту точных данных по пострадавшим не поступало, однако есть информация, что все травмированные пассажиры – граждане Украины.

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