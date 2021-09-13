В ДТП с автобусом на юго-западе Турции пострадали по меньшей мере тридцать человек

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13 сентября 2021, 11:17 Источник: Demiroren

салон автобуса, pixabay.com

В понедельник, 13 сентября, на юго-западе Турции произошла авария с участием туристического автобуса, в котором могли находиться граждане России. Травмы в ходе ДТП получили по меньшей мере 30 человек.

Согласно последней информации, авария произошла в 07.30 на трассе Мугла – Денизли. На дороге столкнулись школьный и туристический автобусы. В последнем, как утверждают местные журналисты, находился 41 турист из России и Украины.

Поступили данные о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель одного из транспортных средств. Все пострадавшие были госпитализированы.

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