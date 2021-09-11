На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей

На юго-востоке российской столицы произошла массовая дорожная авария. Ее участниками стали восемь транспортных средств.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Покровской улице недалеко от дома № 20. На место прибыли городские оперативные службы. Данная информация поступила от Telegram-канала “Дептранс. Оперативно”. Подчеркивается, что из-за случившейся аварии занята оказалась одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей.
Ранее сообщалось, что сегодня, 11 сентября, в городе Балаково Саратовской области случился пожар в многоквартирном доме. Жертвами стали два человека.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.