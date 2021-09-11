На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей

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11 сентября 2021, 18:30 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На юго-востоке российской столицы произошла массовая дорожная авария. Ее участниками стали восемь транспортных средств.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Покровской улице недалеко от дома № 20. На место прибыли городские оперативные службы. Данная информация поступила от Telegram-канала “Дептранс. Оперативно”. Подчеркивается, что из-за случившейся аварии занята оказалась одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 сентября, в городе Балаково Саратовской области случился пожар в многоквартирном доме. Жертвами стали два человека.

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