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Пожар в пятиэтажке под Саратовом унес жизни двух человек

, 16:54 Источник: РИА Новости

Пожар в пятиэтажке под Саратовом унес жизни двух человек
pixabay.com

Сегодня, 11 сентября, в городе Балаково Саратовской области случился пожар в многоквартирном доме. Жертвами стали два человека.

Трагедия произошла в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по адресу ул. Волжская, 71. Спасателей проинформировали о случившемся в 14:44 по местному времени. Этой информацией поделилась Наталия Куличенкова, начальник пресс-службы регионального главка МЧС.

Она подчеркнула, что пришлось эвакуировать пятерых, двое из которых погибли. Среди них хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, и мужчина. Ликвидировать пожар огнеборцам удалось в 15:14. Огонь распространился по площади 20 м2.

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