Армия Российской Федерации может «снести» столицы восьми стран Североатлантического альянса в Восточной Европе в течение пяти дней. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.
Сайт Baijiahao счел реальным сценарий, при котором Польша и Литва пойдут на провокации против проходящих в настоящее время российско-белорусских военных учений «Запад-2021». Авторы портала предостерегли Варшаву и Вильнюс от подобных действий.
В пересказанном «ПолитРоссией» материале Baijiahao указывается на то, что войска РФ могут «снести» столицы восьми государств НАТО в Восточной Европе за пять дней. Что это за города, китайский ресурс не уточнил.
Ранее в понедельник сетевое издание Avia.pro сообщило, что российские ВКС начали ликвидировать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии.
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