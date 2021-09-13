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Baijiahao: армия России может «снести» столицы восьми стран НАТО в Восточной Европе за пять дней

, 08:46 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: армия России может «снести» столицы восьми стран НАТО в Восточной Европе за пять дней
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации может «снести» столицы восьми стран Североатлантического альянса в Восточной Европе в течение пяти дней. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Сайт Baijiahao счел реальным сценарий, при котором Польша и Литва пойдут на провокации против проходящих в настоящее время российско-белорусских военных учений «Запад-2021». Авторы портала предостерегли Варшаву и Вильнюс от подобных действий.

В пересказанном «ПолитРоссией» материале Baijiahao указывается на то, что войска РФ могут «снести» столицы восьми государств НАТО в Восточной Европе за пять дней. Что это за города, китайский ресурс не уточнил.

Ранее в понедельник сетевое издание Avia.pro сообщило, что российские ВКС начали ликвидировать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии.

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