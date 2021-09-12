Глава СК РФ Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина РФ Александра Франчетти в Праге

Аргументы Недели → В мире 13+

12 сентября 2021, 18:59

Александр Бастрыкин, фото: Russian Investigative Committee/Globallookpress.com

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания россиянина Александра Франчетти в пражском аэропорту. Мужчина был одним из участников событий «Крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.

По данным чешской полиции, задержание Франчетти произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной.

«В связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства», - говорится в заявлении СК РФ.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов комментируя ситуацию, заявил, что Франчетти был незаконно задержан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости