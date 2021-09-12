В пражском аэропорту задержали россиянина Александра Франчетти

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12 сентября 2021, 16:29

полиция, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин сообщил, что россиянина Александра Франчетти задержали в международном аэропорту Праги. Мужчина был одним из участников событий «Крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.

«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного»,- пояснил представитель посольства ТАСС.

Согласно источникам в чешской полиции, задержание Франчетти в Праге произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной.

Адвокат Александр Молохов, комментируя ситуацию, заявил, что Чехия решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и «выслужиться перед украинскими неонацистами». По его словам, Франчетти был незаконно задержан. Он добавил, что украинские власти выдвигали против мужчины обвинения.

«Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть», - отметил правозащитник РИА Новости.

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