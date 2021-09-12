Пользователи раскритиковали поступок Байдена во время публичного выступления его жены

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12 сентября 2021, 18:30

Джо Байден, фото: Adrian Wyld/ globallookpress.com

Пользователей социальных сетей возмутило поведение президента США Джо Байдена во время выступления его супруги Джилл с речью. Соответствующие кадры опубликовал телеканал C-SPAN.

Байден и первая леди приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учениками и родителями пандемию новой коронавирусной инфекции и вакцинацию. В тот момент, когда его супруга начала говорить, американский лидер, стоящий рядом с ней, развернулся и ушел в неизвестном направлении. Через некоторое время президент вернулся обратно, но пользователи сочли его поступок неуважительным по отношению к жене.

«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить … Он ее опозорил», - написал один из комментаторов.

«Вы ведь не знаете, зачем Байден вышел из кадра. Может быть, кому-то нужно было срочно с ним поговорить», - предположил другой

Некоторые посчитали, что президенту США просто стало скучно, а также, что ему помешало яркое солнце.

Ранее пользователи высмеяли якобы уснувшего Байдена на переговорах с премьер-министром Израиля.

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