Песков анонсировал визит Путина в Белоруссию

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12 сентября 2021, 17:56 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин планирует в октябре посетить республику для участия в саммите СНГ.

«Да. Такие планы есть», - высказал официальный представитель Кремля.

Отмечается, что Путин планирует посетить Минск ещё и в ноябре, чтобы поучаствовать в высшем государственном совете союзного государства, где будут рассматриваться вопросы интеграции России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко посетил российскую столицу для подведения итогов работы по формированию Союзного государства. В ходе встречи состоялось принятие 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией.

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