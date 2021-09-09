Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Лукашенко в Кремле

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9 сентября 2021, 22:31 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Переговоры главы российского государства Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Кремле подошли к концу. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что “президенты завершили общение”. Отмечается, что продолжительность переговоров глав двух стран в Москве составила более трех часов.

Ранее Путин отметил, что попросил белорусского коллегу прибыть в российскую столицу для подведения итогов работы по формированию Союзного государства. По его словам, завтра в столице Белоруссии премьерам предстоит данную работу финализировать. В свою очередь Лукашенко заявил, что надеется на принятие 28 союзных программ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

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