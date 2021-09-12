Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла содержимое чемоданчика президента на встрече с Путиным
12 сентября 2021, 17:35
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что носил с собой в чемоданчике Александра Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в четверг.
«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую … Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы», - поделилась она в эфире телеканала «Россия 1».
Эйсмонт отметила, что в чемоданчике редко бывает что-то, чем можно удивить журналистов. Она добавила, что Лукашенко и Путин часто обмениваются секретными документами, и для этого не обязательно всегда возить их с собой.
«Привозит иногда с собой - делиться информацией. Союзное государство, как и принято», - пояснила пресс-секретарь президента.
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