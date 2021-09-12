Лукашенко: Москва и Минск согласовали поставки вооружений Белоруссии на сумму свыше миллиарда долларов до 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск и Москва договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов. По его словам, соглашение действует до 2025 года.
«Около десятка самолетов … - они уже, часть, к нам поступили. Это вертолеты - несколько десятков, это ТОР-М2. Большие объемы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками»,- пояснил он.
Лукашенко поблагодарил российское руководство, военных и ВПК. Белорусский лидер отметил, что армии двух стран готовы обеспечить безопасность Союзного государства.
Глава республики обсудил с Путиным современные зенитные ракетные системы С-500, а также напомнил про С-400, «рассказал, где они хотят поставить эти комплексы».
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