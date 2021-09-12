Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия не решится на разговор с Западом, пока не снимут «безмозглые» санкции

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12 сентября 2021, 14:40 Источник: belta.by

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Минск не собирается разговаривать с западными государствами, пока в отношении Белоруссии действуют санкции. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко, когда находился на Обуз-Лесновском полигоне.

В своей речи он затронул в том числе тему миграционного кризиса на европейской границе. По словам белорусского лидера, в данном вопросе мяч на стороне Запада.

Кроме того, Лукашенко назвал ограничительные меры Запада бездейственными, в связи с чем Минск не беспокоится об очередных вероятных санкциях. Он подчеркнул, что Белоруссия имеет в наличии все необходимое для своей защиты от каких-либо посягательств.

“Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем”, - добавил Лукашенко.

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