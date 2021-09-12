Пресс-секретарь президента Украины Никифоров назвал условие для встречи Зеленского и Путина

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12 сентября 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал условие для встречи Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. По его словам, главы государств должны обсудить «оккупацию» территорий.

«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины», - пояснил он.

Никифоров добавил, что разговор и контакты насчет встречи президентов на каком-то уровне действительно поддерживаются. Он отметил, что необходимо добиться включения «самого главного вопроса» - «оккупации территорий» - в повестку дня. Пресс-секретарь Зеленского уверен, что против переговоров выступает именно Россия, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку дня «вопрос Крыма».

«А зачем тогда встречаться? … Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» - резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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