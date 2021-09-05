Песков о подготовке к встрече Путина и Зеленского: «Для нас же не существует темы Крыма»

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5 сентября 2021, 14:59

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Москва не будет обсуждать Крым, а Киев хочет поднять эту тему на переговорах.

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации»,- высказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1».

Песков добавил, что в плане подготовки саммита Путина и Зеленского пока не удалось никуда продвинуться.

«Что называется, воз и ныне там», - отметил он.

При этом пресс-секретарь пояснил, что Россия готова делать шаги к нормализации отношений с Украиной. По его словам, пока в Киеве «доминирует русофобский подход», а силы, которые могут обсуждать с Москвой самые острые вопросы, сидят под домашним арестом.

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