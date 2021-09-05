Обозреватель Мелинда Харинг: украинцев удивило, что Зеленский показал «план трансформации» страны в США

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5 сентября 2021, 08:33 Источник: National Interest

Владимир Зеленский, фото: NASA/globallookpress.com

Обозреватель американского издания National Interest Мелинда Харинг заявила, что решение президента Украины Владимира Зеленского представить план трансформации страны экспертам из США удивило украинцев.

«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», - написала журналист.

Также Харинг считает «неуместной» просьбу Зеленского о вложении инвестиций в развитие Украины, поскольку его аудиторией были «бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие».

Журналист пояснила, что советник президента Тимофей Милованов показал информацию на трех слайдах с текстами о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте.

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