Обозреватель Мелинда Харинг: украинцев удивило, что Зеленский показал «план трансформации» страны в США

Обозреватель американского издания National Interest Мелинда Харинг заявила, что решение президента Украины Владимира Зеленского представить план трансформации страны экспертам из США удивило украинцев.
«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», - написала журналист.
Также Харинг считает «неуместной» просьбу Зеленского о вложении инвестиций в развитие Украины, поскольку его аудиторией были «бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие».
Журналист пояснила, что советник президента Тимофей Милованов показал информацию на трех слайдах с текстами о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте.
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