Зеленский предложил Байдену план трансформации Украины на 300 млрд

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2 сентября 2021, 12:46

В Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена, на которой обсуждалась ситуация на Донбассе.



По мнению украинского президента, в урегулировании конфликта должны быть заинтересованы Молдавия, страны Балтии, Белоруссия. Представитель Украины на Минских переговорах Татьяна Иванова отметила, что США имеет рычаги влияния на Россию. Неважно, какой будет формат переговоров, главное выработать общий механизм. Это может быть не Минский формат, а другая новая структура, говорит политик.



В рамках визита украинская сторона презентована американским коллегам план трансформации «Незалежной», который оценивается в 300 миллиардов долларов. Зеленский при помощи западных партнёров планирует превратить Украину в новую страну. Это должно быть более устойчивое государство с большими возможностями. Для этого украинский президент планирует встретиться с руководителями крупнейших мировых корпораций в Калифорнии.





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