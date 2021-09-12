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12 сентября 2021, 16:43 Источник: «ПолитРоссия»

Один из Курильских островов, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Российской Федерации надо «принимать жесткие меры» против Японии, претендующей на Курильские острова. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что в отношениях с проводящим «токсичную» политику Токио оправдано применение простых и грубых методов. Как констатирует сайт, факты говорят о неправоте японской стороны, не отказывающейся от притязаний на Курилы.

Ресурс отмечает, что Токио должен перестать претендовать на российские острова. Москве следует «принимать жесткие меры» против Японии и возвращать ее к реальности, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Baijiahao.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сайт Sina написал, что РФ «унизила» Токио с помощью военных учений на Курилах, во время которых вывесили японский флаг.

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