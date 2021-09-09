Sina: Россия «унизила» Токио с помощью военных учений на Курилах, во время которых вывесили флаг Японии

Российская Федерация «унизила» Токио с помощью военных учений на Курильских островах, в ходе которых вывесили флаг Японии. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Некоторое время назад на Курилах стартовали маневры армии РФ, в которых задействованы свыше 500 военнослужащих, танки и артиллерия. По мнению авторов портала Sina, учения приурочены к 76-й годовщине капитуляции Японии и являются отсылкой к Курильской десантной операции 1945 года.
Сайт пишет, что российские военные воспроизвели сцену битвы за захват территории «и даже вывесили японский флаг».
В материале Sina, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что данные маневры «унизили» Токио.
«В то же время японцы испытали глубокое чувство бессилия», — указал китайский ресурс.
Ранее в четверг сетевое издание Avia.pro предположило, что Польша и Литва могут попытаться сорвать российско-белорусские учения «Запад-2021».
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