Sina: Россия «унизила» Токио с помощью военных учений на Курилах, во время которых вывесили флаг Японии

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9 сентября 2021, 08:45 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация «унизила» Токио с помощью военных учений на Курильских островах, в ходе которых вывесили флаг Японии. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад на Курилах стартовали маневры армии РФ, в которых задействованы свыше 500 военнослужащих, танки и артиллерия. По мнению авторов портала Sina, учения приурочены к 76-й годовщине капитуляции Японии и являются отсылкой к Курильской десантной операции 1945 года.

Сайт пишет, что российские военные воспроизвели сцену битвы за захват территории «и даже вывесили японский флаг».

В материале Sina, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что данные маневры «унизили» Токио.

«В то же время японцы испытали глубокое чувство бессилия», — указал китайский ресурс.

Ранее в четверг сетевое издание Avia.pro предположило, что Польша и Литва могут попытаться сорвать российско-белорусские учения «Запад-2021».

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