Avia.pro: Польша и Литва могут попытаться сорвать российско-белорусские военные учения «Запад-2021»

Польша и Литва могут попытаться сорвать стартующие 10 сентября российско-белорусские военные учения «Запад-2021». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что прибывшим в Белоруссию российским зенитно-ракетным комплексам С-400, вероятно, предстоит столкнуться с иностранными провокациями во время маневров «Запад-2021». Сайт отмечает, что Польша и Литва могут попытаться сорвать учения путем организации провокационных действий против систем ПВО с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный эксперт Александр Артамонов озвучил точку зрения, согласно которой Россия превосходит США и НАТО фактически по всей «гамме вооружений».
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