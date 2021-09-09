Avia.pro: Польша и Литва могут попытаться сорвать российско-белорусские военные учения «Запад-2021»

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9 сентября 2021, 07:20 Источник: Avia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Польша и Литва могут попытаться сорвать стартующие 10 сентября российско-белорусские военные учения «Запад-2021». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что прибывшим в Белоруссию российским зенитно-ракетным комплексам С-400, вероятно, предстоит столкнуться с иностранными провокациями во время маневров «Запад-2021». Сайт отмечает, что Польша и Литва могут попытаться сорвать учения путем организации провокационных действий против систем ПВО с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный эксперт Александр Артамонов озвучил точку зрения, согласно которой Россия превосходит США и НАТО фактически по всей «гамме вооружений».

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