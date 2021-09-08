Военный эксперт Александр Артамонов: Россия превосходит США и НАТО фактически по всей «гамме вооружений»

Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты и Североатлантический альянс фактически по всей «гамме вооружений». Соответствующую точку зрения высказал отечественный военный эксперт Александр Артамонов.
«Если перечислять все виды вооружений, в которых мы превосходим США и НАТО, я бы сказал, что это фактически вся гамма вооружений. Говорю об этом совершенно уверенно», — заявил Артамонов.
Он констатировал, что в арсенале Москвы есть, в частности, гиперзвуковое оружие — ракеты «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». Штаты подобными средствами поражения «не обладают даже в перспективе», отметил специалист.
Рассуждая о других видах оружия, Александр Артамонов указал на то, что, к примеру, российский танк «Армата» «превосходит американское танкостроение на сегодня на тридцать лет приблизительно».
Ранее в среду сообщалось, что аналитик Виктор Литовкин озвучил мнение, согласно которому НАТО не осмелится атаковать Калининград «даже по команде США».
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