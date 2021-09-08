Военный аналитик Виктор Литовкин: НАТО не осмелится атаковать российский Калининград «даже по команде США»

Североатлантический альянс не осмелится атаковать российский Калининград «даже по команде США». Соответствующую точку зрения высказал отечественный военный аналитик Виктор Литовкин.
Ранее китайский сайт Sina, рассуждая о военном усилении Калининградской области, отметил, что «Россия вонзает нож в самое сердце НАТО».
Как указал Литовкин, комментируя публикацию портала, эксклав «остается форпостом и крепостью России», несмотря на то, что в настоящий момент на его территории дислоцировано намного меньше сил, чем в советское время.
Эксперт добавил, что «НАТО ничего не сможет сделать с Калининградом и с областью», поскольку в случае нападения на регион РФ ответит ядерным ударом. По словам Виктора Литовкина, западный блок не осмелится атаковать эксклав «даже по команде США».
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