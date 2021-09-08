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Военный аналитик Виктор Литовкин: НАТО не осмелится атаковать российский Калининград «даже по команде США»

, 13:37 Источник: kaskad.tv

Военный аналитик Виктор Литовкин: НАТО не осмелится атаковать российский Калининград «даже по команде США»
Учения НАТО, Spc. Jabari Clyburn / globallookpress.com

Североатлантический альянс не осмелится атаковать российский Калининград «даже по команде США». Соответствующую точку зрения высказал отечественный военный аналитик Виктор Литовкин.

Ранее китайский сайт Sina, рассуждая о военном усилении Калининградской области, отметил, что «Россия вонзает нож в самое сердце НАТО».

Как указал Литовкин, комментируя публикацию портала, эксклав «остается форпостом и крепостью России», несмотря на то, что в настоящий момент на его территории дислоцировано намного меньше сил, чем в советское время.

Эксперт добавил, что «НАТО ничего не сможет сделать с Калининградом и с областью», поскольку в случае нападения на регион РФ ответит ядерным ударом. По словам Виктора Литовкина, западный блок не осмелится атаковать эксклав «даже по команде США».

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