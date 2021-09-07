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Sina о военном усилении Калининграда: «Россия вонзает нож в самое сердце НАТО»

, 08:14

Sina о военном усилении Калининграда: «Россия вонзает нож в самое сердце НАТО»
Зенитный ракетный комплекс С-400, MOD Russia / globallookpress.com

«Россия вонзает нож в самое сердце НАТО». Так в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, охарактеризовано военное усиление Калининграда.

Портал Sina пишет, что Калининградская область благодаря своему географическому положению помогает РФ сдерживать Североатлантический альянс. Отмечается, что в настоящий момент модернизируется база в Балтийске, расположенная на территории эксклава. Предполагается, что после завершения работ Россия разместит в регионе одну или несколько атомных субмарин. Как констатирует сайт, даже обычные ракеты, запускаемые с данных подлодок, смогут «покрыть» основные европейские государства.

Также ресурс обратил внимание на то, что в 2019 году армия РФ развернула в Калининградской области полк зенитных ракетных комплексов С-400. Это способствовало значительному ослаблению воздушной угрозы со стороны сил Запада.

«Россия вонзает нож в самое сердце НАТО», - говорится о военном усилении Калининграда в публикации Sina.

Ранее во вторник сетевое издание Avia.pro сообщило, что ВКС РФ ликвидировали группу протурецких боевиков в ходе удара термобарическими бомбами в сирийском Идлибе.

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