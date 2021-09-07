Avia.pro: ВКС России уничтожили группу протурецких боевиков в ходе удара термобарическими бомбами в сирийском Идлибе

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7 сентября 2021, 07:29 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты российских ВКС нанесли удары термобарическими бомбами по протурецким боевикам в сирийском Идлибе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что днем в понедельник ВКС РФ продолжили атаковать поддерживаемые Анкарой формирования, действующие в сирийской провинции Идлиб. Самолеты использовали термобарические боеприпасы. В ходе одного из ударов данными снарядами была уничтожена группа протурецких боевиков, отмечается в процитированной публикации.

Ранее тот же самый портал написал, что Россия могла заблокировать работу израильских систем РЭБ для защиты Сирии от ракетных атак со стороны ВВС еврейского государства.

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