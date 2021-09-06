Avia.pro: Россия могла заблокировать работу израильских систем РЭБ для защиты Сирии от ракетных ударов

Аргументы Недели → В мире 13+

6 сентября 2021, 07:28 Источник: Avia.pro

Израильский истребитель, Yin Dongxun / globallookpress.com

Российская Федерация могла заблокировать работу израильских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты Сирии от ракетных ударов со стороны ВВС еврейского государства. Соответствующее предположение высказано в материале интернет-СМИ.

Ранее стало известно, что системы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», состоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили 21 ракету, запущенную по территории арабской республики самолетами Израиля. После этого армия страны, как сообщил сайт Avia.pro, обвинила РФ в использовании против снарядов комплексов С-400.

Портал пишет, что в реальности успехи противовоздушной обороны Сирии в отражении атак никак не связаны с С-400. Журналисты выдвинули версию, согласно которой повысить эффективность применения ПВО удалось посредством блокирования Россией работы израильских комплексов РЭБ. Предполагается, что благодаря этому сирийские военные получили возможность обнаруживать ракеты, запускаемые авиацией еврейского государства, уже в момент их старта.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости