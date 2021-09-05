Сайт Avia.pro: армия Израиля обвинила Россию в применении С-400 против ракет, выпущенных по Сирии

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5 сентября 2021, 18:56 Источник: Avia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Израильская армия обвинила Российскую Федерацию в использовании зенитных ракетных комплексов С-400 против ракет, выпущенных по Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Ранее на текущей неделе стало известно, что российские системы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», состоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили 21 ракету, запущенную по арабской республике ВВС Израиля. Как пишет портал Avia.pro, армия еврейского государства обвинила РФ в применении против снарядов комплексов С-400, дислоцированных на территории Сирии.

В Израиле заявили, что «Буки» и «Панцири» в состоянии перехватить ракеты, которые были задействованы в ходе воздушного удара, только с помощью С-400, отмечается в процитированном материале.

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