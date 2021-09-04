Российские «Буки» и «Панцири» на вооружении ПВО Сирии уничтожили 21 ракету, запущенную по арабской республике ВВС Израиля

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4 сентября 2021, 06:17

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российские «Буки» и «Панцири», состоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили 21 ракету, запущенную по арабской республике израильскими ВВС. Соответствующую информацию обнародовал Вадим Кулить, замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По словам военного, процитированного порталом «Русская весна», накануне самолеты F-15 израильского государства осуществили новый авиаудар по Сирии, выпустив 21 ракету по ее территории. Комплексами «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» был уничтожен 21 снаряд.

Ранее на текущей неделе сайт «Репортер» написал, что российский истребитель Су-30СМ с ракетами Х-31 «припугнул» корабль НАТО возле сирийского Тартуса.

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