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12 сентября 2021, 16:05

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в США, CNP/AdMedia / globallookpress.com

«Американцы смогли дать Зеленскому пощечину», изменив свою позицию по газопроводу «Северный поток-2». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах польских СМИ.

Минувшим летом Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение, позволившее завершить строительство «Северного потока-2», против которого изначально выступал Вашингтон.

Политический журнал Nowa Europa Wschodnia пишет, что «американцы смогли дать Зеленскому пощечину», изменив свою позицию по газопроводу. Издание отмечает, что администрация главы Белого дома Джо Байдена может позволить себе столь высокомерное отношение к президенту Украины и его команде, так как США являются самым сильным союзником Киева в борьбе с Россией.

Ранее сегодня сообщалось, что военный корреспондент Андрей Руденко озвучил мнение, согласно которому Владимир Зеленский «ведет геноцид по отношению к населению Донбасса».

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