Baijiahao: Польша и Литва «могут встретить жесткий российский ответ» в случае провокаций против учений «Запад-2021»

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12 сентября 2021, 12:28 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Польша и Литва «могут встретить жесткий российский ответ» в случае провокаций против военных учений «Запад-2021». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao счел реальным сценарий, при котором Варшава и Вильнюс пойдут на провокации против маневров «Запад-2021», проходящих в настоящее время. Предполагается, что с этой целью польские и литовские силы способны использовать на границе с Белоруссией беспилотники, оснащенные взрывчаткой.

Сайт отметил, что оппоненты Москвы «могут встретить жесткий российский ответ», если решатся на недружественные действия в ходе учений.

«Всем известен характер русского медведя: вам повезло, если он вас не провоцирует», — говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Baijiahao.

Как сообщалось ранее, издание Polska Times написало, что РФ «оскорбила» Варшаву размахом и сценарием маневров «Запад-2021».

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