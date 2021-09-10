Издание Polska Times: Россия «оскорбила» Варшаву размахом и сценарием военных учений «Запад-2021»

Аргументы Недели → В мире 13+

10 сентября 2021, 15:02 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация «оскорбила» Варшаву размахом и сценарием военных учений «Запад-2021». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах польских СМИ.

Накануне на четырнадцати полигонах РФ и Белоруссии стартовали маневры «Запад-2021», к которым будут привлечены порядка 200 тысяч военнослужащих, 15 кораблей и десятки боевых самолетов.

Polska Times пишет, что Москва «оскорбила» Варшаву размахом и сценарием «Запада-2021». В пересказанной «ПолитРоссией» публикации издания указывается на то, что силам, задействованным в учениях, предстоит протестировать новые виды вооружений и отработать переброску на большие расстояния. Таким образом, армия РФ продемонстрирует свои наступательные возможности недалеко от границы с Польшей, отмечает Polska Times.

Ранее сегодня сайт Avia.pro предположил, что США могут устроить «провокацию» с помощью бомбардировщиков B-2 Spirit на российских маневрах в Арктике.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости