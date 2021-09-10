Сайт Avia.pro: США могут устроить «провокацию» с помощью бомбардировщиков B-2 Spirit на военных учениях России в Арктике

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10 сентября 2021, 13:45 Источник: Avia.pro

Бомбардировщик B-2 Spirit, Gene Blevins / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут устроить «провокацию» с помощью бомбардировщиков B-2 Spirit на военных учениях Российской Федерации в Арктическом регионе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Некоторое время назад в Арктике начал учения Северный флот РФ. К маневрам привлекли 8 тысяч военнослужащих, 800 единиц техники и до 50 кораблей.

Портал Avia.pro отмечает, что США могут устроить «провокацию» на учениях, задействовав бомбардировщики B-2 Spirit, которые были переброшены в Европу. В процитированном материале допускается реализация сценария, при котором американские самолеты отработают условные удары по российским силам.

Ранее в пятницу тот же самый сайт написал, что Москва может разместить свои ядерные боеголовки на территории Белоруссии в случае появления в Польше оружия массового поражения Штатов.

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