Avia.pro: Россия может разместить свои ядерные боеголовки в Белоруссии в случае появления в Польше оружия массового поражения США

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10 сентября 2021, 08:54 Источник: Avia.pro

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может разместить свои ядерные боеголовки в Белоруссии, если в Польше появится оружие массового поражения Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах интернет-СМИ.

Некоторое время назад польское издание Wpolityce призвало «начать энергичную политическую акцию, направленную на то, чтобы на Висле появилось американское ядерное вооружение».

Портал Avia.pro пишет, что при таком сценарии развития событий РФ может развернуть свои боеголовки на белорусской территории. Также сайт отмечает, что переброска в Польшу оружия массового уничтожения «автоматически сделает эту страну мишенью для российских ракет в случае малейшего конфликта с НАТО».

Ранее в пятницу тот же самый сайт спрогнозировал, что Москва из-за Таджикистана может втянуться в войну с запрещенным в России террористическим движением «Талибан».

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