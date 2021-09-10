Издание Avia.pro: Россия может втянуться в войну с «Талибаном» из-за Таджикистана

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10 сентября 2021, 07:49 Источник: Avia.pro

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может втянуться в войну с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) из-за Таджикистана. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что Таджикистан снабжает оружием отряды сопротивления талибам в афганской провинции Панджшер и укрывает на своей территории бывших членов правительства соседней страны. В процитированной публикации отмечается, что эти действия могут привести к военному противостоянию между Душанбе и захватившим Афганистан террористическим движением.

В случае реализации такого сценария вероятно втягивание в конфликт России, которая является союзником Таджикистана по ОДКБ, прогнозирует портал.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание Popular Mechanics написало, что США готовятся рассекретить новое космическое оружие, предназначенное для противоборства с Москвой.

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