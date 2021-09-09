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Popular Mechanics: США готовятся рассекретить новое космическое оружие, предназначенное для противоборства с Россией

, 20:05 Источник: «ПолитРоссия»

Popular Mechanics: США готовятся рассекретить новое космическое оружие, предназначенное для противоборства с Россией
Космос, ATL /Eibner-Pressefoto via www.i / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовятся рассекретить новое космическое оружие, предназначенное для противоборства с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Popular Mechanics пишет, что ВВС США готовятся раскрыть характеристики «сверхсекретного» космического оружия, предназначенного для противоборства с РФ. Согласно имеющимся сведениям, американские военные собираются продемонстрировать возможности новой системы по выведению из строя и уничтожению спутников или даже космических кораблей.

При этом в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Popular Mechanics допускается, что оружие может представлять собой наземный лазер, предназначенный для ослепления спутников противника в космосе.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Forbes спрогнозировало, что Франция не продержится долго против России без поддержки США в случае войны.

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