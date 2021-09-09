Forbes: Франция не продержится долго против России без поддержки США в случае войны

Франция не продержится долго против Российской Федерации без поддержки Соединенных Штатов в случае военного конфликта. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах американских СМИ.
Forbes констатирует, что «Париж может похвастаться широким спектром военных возможностей». Французские ВМС имеют в своем распоряжении атомный авианосец и четыре стратегических подлодки. Производимые в европейской стране танки Leclerc, реактивные истребители Rafale и 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки CAESAR относятся к числу передовых вооружений.
Отмечается, что при этом у армии Франции есть слабые места. Так, она испытывает дефицит средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны. Из-за данных проблем сложные затяжные военные операции быстро истощат людские и материальные ресурсы французской стороны, говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации американского издания.
В Forbes предрекли, что в случае войны против такого высокоэффективного противника, как РФ, Франция без поддержки Вашингтона долго не продержится.
Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал Baijiahao написал, что учения «Запад-2021» «вызывают панику у стран НАТО» из-за возможности появления российских комплексов С-400 в Белоруссии.
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