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Baijiahao: учения «Запад-2021» «вызывают панику у стран НАТО» из-за возможности появления российских С-400 в Белоруссии

, 18:38 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: учения «Запад-2021» «вызывают панику у стран НАТО» из-за возможности появления российских С-400 в Белоруссии
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Военные учения «Запад-2021» «вызывают панику у стран НАТО» из-за возможности появления российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Белоруссии. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что стартовавшие маневры «Запад-2021» «вызывают панику у стран НАТО». Как отмечает сайт, причина такой реакции заключается в системах С-400. Часть экспертов считает, что данные учения станут решающим этапом переговоров Москвы и Минска по передаче комплексов Белоруссии.

В пересказанном «ПолитРоссией» материале Baijiahao указывается на то, что развертывание С-400 на белорусской территории напрямую ударит по безопасности передовой линии Североатлантического альянса в Европе.

«Истребители НАТО, возможно, даже не осмелятся взлететь», — предположили авторы китайского ресурса.

Как сообщалось ранее сегодня, сетевое издание Avia.pro написало, что Россия способна атаковать ракетами «Калибр» из Восточного Средиземноморья любую базу США на Ближнем Востоке.

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