Ресурс Avia.pro: Россия способна атаковать ракетами «Калибр» из Восточного Средиземноморья любую базу США на Ближнем Востоке

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9 сентября 2021, 09:42 Источник: Avia.pro

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация способна атаковать крылатыми ракетами «Калибр» из Восточного Средиземноморья любую базу Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что американцы не располагают средствами противовоздушной обороны на территории Сирии и Афганистана. В силу этого РФ способна атаковать «Калибрами» из восточной части Средиземного моря любую базу США на Ближнем Востоке, отмечает ресурс.

Как сообщалось ранее в четверг, военный эксперт Василий Дандыкин высказал точку зрения, согласно которой Россия пожалела британский эсминец Defender, нарушивший границу Крыма.

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