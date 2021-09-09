Ресурс Avia.pro: Россия способна атаковать ракетами «Калибр» из Восточного Средиземноморья любую базу США на Ближнем Востоке

Российская Федерация способна атаковать крылатыми ракетами «Калибр» из Восточного Средиземноморья любую базу Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что американцы не располагают средствами противовоздушной обороны на территории Сирии и Афганистана. В силу этого РФ способна атаковать «Калибрами» из восточной части Средиземного моря любую базу США на Ближнем Востоке, отмечает ресурс.
Как сообщалось ранее в четверг, военный эксперт Василий Дандыкин высказал точку зрения, согласно которой Россия пожалела британский эсминец Defender, нарушивший границу Крыма.
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