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Капитан I ранга Дандыкин: Россия пожалела британский эсминец Defender, нарушивший границу Крыма

, 09:11 Источник: «ПолитРоссия»

Капитан I ранга Дандыкин: Россия пожалела британский эсминец Defender, нарушивший границу Крыма
Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Россия пожалела британский эсминец Defender, нарушивший границу Крымского полуострова. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

В конце июня границу РФ в Черном море нарушил корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло территориальные воды страны.

Василий Дандыкин отметил, что Россия пожалела Defender. Специалист заявил, что отечественные военные «проявили сдержанность, не применив иные средства».

По словам Дандыкина, благодаря такой реакции РФ подтвердила свой статус миролюбивого государства. При этом оппоненты страны были предупреждены о возможных последствиях в случае повторения подобных инцидентов.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sina написал, что Москва «унизила» Токио с помощью учений на Курильских островах, в ходе которых вывесили японский флаг.

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