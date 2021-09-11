Parlamentni Listy о заявлении главы МИД РФ по поводу пересмотра итогов Второй мировой: «Лавров неожиданно нанес удар по Западу»

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11 сентября 2021, 19:52 Источник: «ПолитРоссия»

Глава МИД России Сергей Лавров, фото с официального сайта ведомства

«Лавров неожиданно нанес удар по Западу». Так в материале, появившемся на страницах чешских СМИ, прокомментировано недавнее заявление главы МИД России по поводу пересмотра итогов Второй мировой войны.

Сергей Лавров отметил, что в середине сентября откроется очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим министр напомнил о незыблемости общепризнанных итогов Второй мировой, закрепленных в уставе всемирной организации. Руководитель МИД подчеркнул, что российская дипломатия будет и впредь пресекать попытки ревизии данных результатов, кто бы их ни предпринимал.

«Лавров неожиданно нанес удар по Западу», — пишет Parlamentni Listy.

Своим заявлением представитель официальной Москвы послал четкий сигнал, говорится в публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией». Сергей Лавров дал понять, что РФ сделает все возможное для пресечения попыток оспорить результаты Второй мировой на международном уровне, указали авторы Parlamentni Listy.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Baijiahao отметил, что российские маневры в Арктике стали ответом Москвы на проход британского корабля Defender в Черном море и другие «провокации» НАТО.

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